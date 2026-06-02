Digiturk BTM 2.Lig’de hafta içi mesaisinde 2. Grup takımları DİKA ile Alayköy Gençlik 3. haftada kozlarını paylaştı.

Kırıkkale Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Mehmet Volkan Çelik’in yaptığı DİKA – Alayköy Gençlik mücadelesinin galibi 6 -2’lik skorla ev sahibi DİKA oldu.

Maçın ilk devresi çekişmeli geçerken ev sahibi DİKA ilk devrenin son dakikalarında Kenan İrfanoğlu’nun golüyle ilk devreyi 1 – 0 önde kapattı. İkinci devreye adeta golle başlayan DİKA Halil İbrahim Sivri, Serhat Deste’nin arka arkaya golleriyle skoru 4 – 0 yaptı. Alayköy Gençlik Ahmet Dönmez’in penaltı golüyle skoru 4 – 1 yaparken, DİKA Kenan’la skoru 5 – 1 yaptı. Alayköy Gençlik Haris Altunbaş ile skoru 5 – 2 yaparken maçın skorunu belirleyen Vedat Marotlu oldu ve maç 6 – 2 DİKA üstünlüğünde tamamlandı.

DİKA oynadığı 2. Maçını da kazanarak gruptaki iddiasını ortaya koymuş oldu.