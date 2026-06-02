Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu devam ediyor.

BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu dün başlayan 3. hafta maçlarıyla sürüyor.

BTM 2. Lig 3. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

1.GRUP

3 Haziran Çarşamba, Saat 17:00

Gayretköy – Akçay, Gayretköy Sahası, Arif Malek

Doğancı SK – Serhatköy SK, Emek Stadı, Serdar Gürpınar

Yedidalga – B. Bağcıl, Denizli Stadı, Burak Yiğit

2. GRUP

Dün

DİKA SK – Alayköy Gençlik SK: 6 – 2

Gaziköy SK – Demirhan SK: 0 – 2

3.GRUP

3 Haziran Çarşamba, Saat 17:00

Saka SK – Yeşiltepe Ilgaz SK, Şehit Şevket Kadir Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Akdeniz KSD – Kayalar SK, Mustafa Güneralp Stadı, İsmail Ercan

Göksu SD – Çamlıbel SK, Raif Rauf Denktaş Stadı, Abdulkadir Karadağ

4.GRUP

4 Haziran Perşembe, Saat 17:00

Tatlısu Seracılar GSK – Taşkent TSK, 3 Şehitler Stadı, Emir Turalı

Bahçeli SK – Ali Can Gül SAD, Erdal Barut Stadı, Abdulkadir Karadağ

Dağyolu SK (Bay)

A Lisans Antrenörlük Kursu ile Teknik Direktör Kursu'nun 2. aşamaları tarihleri belirlendi
A Lisans Antrenörlük Kursu ile Teknik Direktör Kursu'nun 2. aşamaları tarihleri belirlendi
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5.GRUP

DÜN

Sinde ASK – Korkuteli : 2 – 5

Çayönü SK – Pergama : 0 – 2

Mutluyaka – Yenişehir: 6 – 0

6.GRUP

4 Haziran Perşembe, Saat 17:00

1461 İskele Trabzonspor – Gönendere ŞSKSK, Şehit Eren Bülbül Stadı, Emirhan Yılmaz

Civisil SK – Boğaziçi SK, Zehra Çırakoğlu Stadı, Mustafa Çukur

Akova Vuda TÇB – Serdarlı GB, Eray Vudalı Stadı, Rıdvan Çetinkaya

7.GRUP

3 Haziran Çarşamba, Saat 17:00

Yedikonuk SK – Mehmetçik TÇBSK, Mehmetçik Stadı, Halil Atlar

4 Haziran Perşembe, Saat 17:00

Büyükkonuk SD – Ergazi GSK, Mehmetçik Stadı, Mehmet Volkan Çelik