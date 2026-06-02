Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu devam ediyor.
BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu dün başlayan 3. hafta maçlarıyla sürüyor.
BTM 2. Lig 3. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
1.GRUP
3 Haziran Çarşamba, Saat 17:00
Gayretköy – Akçay, Gayretköy Sahası, Arif Malek
Doğancı SK – Serhatköy SK, Emek Stadı, Serdar Gürpınar
Yedidalga – B. Bağcıl, Denizli Stadı, Burak Yiğit
2. GRUP
Dün
DİKA SK – Alayköy Gençlik SK: 6 – 2
Gaziköy SK – Demirhan SK: 0 – 2
3.GRUP
3 Haziran Çarşamba, Saat 17:00
Saka SK – Yeşiltepe Ilgaz SK, Şehit Şevket Kadir Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Akdeniz KSD – Kayalar SK, Mustafa Güneralp Stadı, İsmail Ercan
Göksu SD – Çamlıbel SK, Raif Rauf Denktaş Stadı, Abdulkadir Karadağ
4.GRUP
4 Haziran Perşembe, Saat 17:00
Tatlısu Seracılar GSK – Taşkent TSK, 3 Şehitler Stadı, Emir Turalı
Bahçeli SK – Ali Can Gül SAD, Erdal Barut Stadı, Abdulkadir Karadağ
Dağyolu SK (Bay)
5.GRUP
DÜN
Sinde ASK – Korkuteli : 2 – 5
Çayönü SK – Pergama : 0 – 2
Mutluyaka – Yenişehir: 6 – 0
6.GRUP
4 Haziran Perşembe, Saat 17:00
1461 İskele Trabzonspor – Gönendere ŞSKSK, Şehit Eren Bülbül Stadı, Emirhan Yılmaz
Civisil SK – Boğaziçi SK, Zehra Çırakoğlu Stadı, Mustafa Çukur
Akova Vuda TÇB – Serdarlı GB, Eray Vudalı Stadı, Rıdvan Çetinkaya
7.GRUP
3 Haziran Çarşamba, Saat 17:00
Yedikonuk SK – Mehmetçik TÇBSK, Mehmetçik Stadı, Halil Atlar
4 Haziran Perşembe, Saat 17:00
Büyükkonuk SD – Ergazi GSK, Mehmetçik Stadı, Mehmet Volkan Çelik