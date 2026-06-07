2026 FIFA Dünya Kupası için çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren A Milli Futbol Takımı, özel maçta Venezuela ile Inter Miami FC Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Milli takım, 1-0 geriye düştüğü maçta Venezuela'yı Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-1 mağlup etti.

Ay yıldızlılar, ilk hazırlık karşılaşmasında İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı 4-0'lık skorla geçmişti.

A Milli Futbol Takımımız mücadeleye; Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Arda Güler, Deniz Gül, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'iyle başladı.

Tedavileri süren Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu ile kaleci Muhammed Şengezer de kadroda yer almadı.

Venezuela 13. dakikada öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Mendoza ceza sahasına yaklaştı, açısını düzeltip ceza sahası dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

44. dakikada milli takım eşitliği yakaladı. Arda Güler sağ kanattan kazanılan kornerde topun başına geçti. Arda'nın doğrudan kaleye gönderdiği topu savunma son anda önledi, boşta kalan topu Barış Alper Yılmaz ağlara yolladı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Yunus Akgün'den muhteşem gol! Milli futbolcu, 54. dakikada ceza sahası dışından yaptığı jeneriklik vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Skor, 2-1 lehimize!

59. dakikada Zeki Çelik ile gole yaklaştık! Sağ çaprazdan topla içe kateden Zeki Çelik, etkili bir vuruşla kaleyi yokladı. Venezuela kalecisi Contreras, topu güçlükle dışarı çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Yunus Akgün'den muhteşem gol! Milli futbolcu, 54. dakikada ceza sahası dışından yaptığı jeneriklik vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Skor, 2-1 lehimize!

59. dakikada Zeki Çelik ile gole yaklaştık! Sağ çaprazdan topla içe kateden Zeki Çelik, etkili bir vuruşla kaleyi yokladı. Venezuela kalecisi Contreras, topu güçlükle dışarı çeldi.