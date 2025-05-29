İstanbul Youth Open 2025 ve İstanbul Junior International turnuvasına Türkiye Milli Takımına 4 sporcu ile katılacak olan Badminton Federasyonunda hedefler gerçekleşmeye devam ediyor.

Türkiye Badminton Milli Takımı'nda oynayan Milli sporcularımız Nehir Deniz ve Marko Lesinger 24-27 Temmuz 2025 tarihlerinde İstanbul Junior İnternational U19 turnuvasında mücadele edecek. Ayrıca Türkiye Milli Takımında ilk kez görev yapacak olan Güney Serinyürek ve Ali Dilekçi de 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde İstanbul Youth Open 2025 turnuvasında mücadele edecekler.

Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz yaptığı açıklamada 4 sporcu ile İstanbul'daki Uluslararası turnuvaya katılacaklarını belirterek, koydukları hedeflerin başında olan Türkiye Milli Takımına sporcu kazandırma projesinin meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Başkanımız Fırat Deniz Her geçen gün Türkiye Milli Takımında oynayan federasyonumuzun genç sporcu sayısının artmasından dolayı da mutluluk duyduklarını belirtti.

Hedeflerinin gün geçtik sonra daha çok sporcunun her kategoride Türkiye Milli Takımında oynaması olduğunun altını çizen Başkanımız Deniz, başta Spor Dairemiz olmak üzere Türkiye Badminton Federasyonunun ve sponsorlarımızın da bu başarıların gelmesinde büyük destekleri olduğunu söyledi.