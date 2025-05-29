Ülkemizin en faal ve başarılı master futbol takımlarından olan Dumlupınar Master Futbol Takımı Silivri Masterleri'nin davetlisi olarak geçtiğimiz hafta İstanbul - Silivri'ye gitti. 18 kişilik kafilede başkanlığı Mehmet Kuloğlu, Antrenörlüğü ise İbrahim Öztinen yaptı. Dumlupınar'ın eski efsane futbolcularından Gürsel Kaçmaz'ın da yer aldığı takım, Ufuk Bek başkanlığındaki Silivri Master Futbol Takımı'yla biri Silivri Stadı, diğeri ise halı saha olmak üzere iki karşılaşma yaptı. Silivri Masterleri - Dumlupınar masterleri dostluk ve kardeşliği bir kez daha pekişirken, Dumlupınar master kafilesi bölgeye güzel bir gezi de yaptı.,