Play-out ikinci hafta mücadelesinde Paşaköy, Hasan Onalt Stadı’nda Düzkaya’ya konuk olan Dipkarpaz, rakibine 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla diğer karşılaşmalara bakılmaksızın Dipkarpaz, Çanakkale ve Vadili’nin ardından Birinci Lig’den BTM 1. Lig’e düşen son takım oldu. Diğer maçta ise Lapta, Ünimar Maraş’ı 4-2 yendi. Play-out’ta üçüncü maçlara gerek kalmazken Düzkaya, Lapta ve Ünimar Maraş ligde kalan ekipler oldular.

Aksa 1.Lig Play-Out 2. Maç sonuçları

Düzkaya-N.Dipkarpaz: 3 – 0

Ü.Maraş-Lapta: 2 – 4

AKSA 1. Lig Play-Out Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Düzkaya 2 1 0 1 5 3 2 24

2. Lapta 2 2 0 0 6 3 3 22

3.Ü. Maraş 2 1 0 1 5 6 -1 20

4. Dipkarpaz 2 0 0 2 2 6 -4 16