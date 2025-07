Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Near East Bank 2025 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın beşinci etkinliği olan “Türkiye İş Bankası 2025 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” final yarışı, 16 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı NEU Event Park’ta yapılacak.

Telsim’in iletişim ve Radyo Juke’un medya sponsorluğunda düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası 2025 Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası; Near East Bank, Kıbrıs Biletçim, CYP DUŞ, Güven Sigorta ve Amesis Digital Ajans’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek. Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl da 2 yarış olarak planlanan klasik otomobil slalom yarışlarında, genel klasmanın yanı sıra araçların yıllarına göre; 1941-1950 D kategorisi, 1951-1960 E kategorisi, 1961-1970 F kategorisi, 1971-1980 G kategorisi , 1981-1990 H kategorisi, 1991-1995 J kategorisi ve 1996-2003 T kategorisi olacak. Marka kategorilerinde ise VW, Mini, Mercedes, Ford ve BMW olacak. Tüm bu kategorilerin yanı sıra Kadınlar kategorisi de her yıl olduğu gibi bu yıl da olacak.

Her yıl olduğu gibi 1 araç ile birden çok yarışçının kayıt yaparak farklı kapı numaraları ile yarışılabilecekleri organizasyonda kayıt işlemleri sürüyor. Güncel kayıt listesinin 65 kişiyi bulduğu organizasyonda sergi 18.00’de başlayacak ve serginin ücretsiz olduğu açıklandı. İlk aracın 19.00’da piste çıkacağı yarış izleyenlere ve katılanlara heyecan dolu bir akşam yaşatacak. İlk kez NEU Event Park’ta yapılacak yarış için bin700 metre uzunluğunda parkur hazırlandı. Kayıt ve bilgi için 0548 811 11 11 numaralı telefonun aranabileceği duyuruldu.

Günel Kayıt Listesi:

Kayıt No Pilot Araç Yıl

1 ERAL ERDAL WOLSELEY 4/44 1955

2 ALİ ÖZTUNÇ VW 1961

3 MARİOS CONSTATİNOU ALFA ROMEO CTV JUNİOR 1964

4 CEM ERMİYA MUSTANG 1965

5 ERKAN NURİOĞULLARI FORD ESCORT MK1 1968

6 HÜSEYİN GÜMÜŞOK MİNİ PİCKUP 1970

7 ALİ RUHİ MİNİ 1971

8 METİN TAVUKCUOĞLU MİNİ CLUPMAN 1972

9 MEHMET ADALI FORD ESCORT MK1 1972

10 DOĞCAN KALKANEL MİNİ 1973

11 ZAFER YAPICIOGLU VW BEETLE 1973

12 TÜRHAN UZMANER ALFA ROMEO GULİA 1974

13 YILDIRAY UZMANER ALFA ROMEO GULİA 1974

14 METİN TAVUKCUOĞLU FORD MEXİCO 1974

15 FEVZİ ÇOKTAN MORRIS MINI 1974

16 MUSTAFA ILKE GUVENIR MORRIS MINI 1974

17 ERGÜN NURİOĞULLARI FORD ERCORT MK2 1976

18 ERDİN NURİOĞULLARI FORD ERCORT MK2 1976

19 FATOŞ ARCA MERCEDES SLC450 1977

20 LEVENT ALİ YILMAZ VW PASSAT 1977

21 PEMBE TOPEL MG MIDGET 1978

22 DOĞA MİRALAY MG B1978

23 AHMET ŞENSOY MERSEDES 190 1984

24 ORHAN ERCİYAS VW GOLF MK2 1985

25 TEVFİK DİRENÇ MİTSUBİSHİ LANCER 1987

26 TANER GERÇEL BMW 325İ 1988

27 CAHİT TAŞER GÜVENLER FORD XR3İ CABRİO 1989

28 ALİ GÜRAN TAHSİN EUNOS ROADSTER 1989

29 MUSTAFA BİRMAN MAXDA MX5 1989

30 MURAT BÜYÜKSOY MERCEDES 190 1989

31 TUGCE BÜYÜKSOY MERCEDES 190 1989

32 FATİH CİVAN RENAULT 5 GT TURBO 1989

33 YENAL HÜDAKAN FORD SİERRA 1989

34 KAZIM SAKİNOGLU BMW E30 325 1990

35 MURAT BÜYÜKSOY MERCEDES 190 1990

36 MURAT YILMAZ MERCEDES W124 1990

37 TUNCAY SİM YILMAZ MERCEDES W124 1990

38 MUSTAFA BEYAZ MERCEDES W125 1991

39 FAHRİ PAKAN ALFA ROMEO 33 1992

40 ATLAS ERDOĞDU BMW E36 1992

41 PEDRAM GAZI EUNOS ROADSTER 1992

42 TUGBERK TUVER SUZUKİ SWİFT 1992

43 KEMAL TOPCUOĞLU HONDA CİVİC 1993

44 BUĞRA KARAHASAN MERCEDES W124 1993

45 ORAY AKDENİZ TOYOTA CORSA 1993

46 ATEŞ TUFAN MAZDA RX7 1994

47 JALE KUSET MİNİ 1994

48 DOĞAÇ SARI TOYOTA CELİCA 1994

49 İSMET TUFAN TOYOTA CELİCA GT FOUR 1994

50 MERT CAKIR MERCEDES W124 200D 1995

51 AHMET KESKİN TOYOTA WİNDY 1996

52 ONAT KUTLAR HONDA CİVİC 1997

53 HÜSEYİN KARAOĞLAN ALFA ROMEO 1997

54 TAHIR KIBCAK MINI 1998

55 SİNAM GAZİ SUBARU İMREZZA WRX 2000

56 HASAN PİRO TURKMEN NİSSAN SİLVİA 2001

57 ÖZNER ÖZGÜRLER NİSSAN 350Z 2002

58 YAŞAR FEVZİOĞLU NİSSAN 350Z 2002

59 SEMİH KAYMAKCIOGLU TOYOTA MR S 2002

60 İBRAHİM ÖZDAĞOĞLU BMW E46 2003

61 OSMAN RUHİ MAZDA MX5 NB 2003

62 ALPAY EROSAL SUBARU WRX STİ 2003

63 HASAN PİRO TURKMEN MİTHSUBİSHİ LANCER EVO 8 2003

64 HAVVA AKAGUN FORD FİESTA

65 ARDA ÇEKER