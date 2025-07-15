Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi finalin son maçında sporseverler Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nu doldurdu. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan Akdeniz Spor Birliği – Gönyeli KoopBank karşılaşması büyük ilgi görmesi basketbol için söylemlerde bulunanlara iyi bir cevap oldu.

BÜYÜK İLGİ

2-2 eşitlik ile son geceye gelen takımların mücadelesine hem siyasiler hem belediye başkanları hem de sporseverler büyük ilgi gösterdi. Girne Ertuğrul

Apakan Spor Salonu’nun tribünlerinin dolacağı düşünülerek sahaya konulan sandalyelerde sporsevler yer buldu.

Bu arada maça gelen birçok izleyici de salonun koridorlarına da taşması ile son yıllardaki en büyük seyirci topluluğunun oluşmasına neden oldu.

NASIROĞLU: TEŞEKKÜR EDERİZ

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu dün gece oynanan final maçına gösterilen ilgiden son derece mutlu olduğunu açıkladı. Nasıroğlu yaptığı açıklamada zaman zaman Basketbol maçına gelmeden eleştiriler yapan üç beş kişi dün gece Basketbola ilginin ne olduğunu anlamışlardır. Salonun hem tribünleri hem de salonun içerisi ile dışarıda olan izleyiciler Basketbolun geldiği noktadır. Bu Basketbolun nasıl geliştiğinin göstergesidir” açıklamasını yaptı.