123. faaliyet yılını geride bırakan TürkBankası, İngiltere iştiraki TurkishBank UK’in 50. yıl kutlamalarını Lefkoşa Genel Müdürlük binasında düzenlenen bir davetle gerçekleştirdi. Sarayönü’ndeki davete TürkBankası müşterileri, bankacılar, grup üst düzeyi ve çözüm ortakları katıldı.

TurkishBank Group Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Börteçene gecede yaptığı konuşmada “İngiltere’deki ilk ve tek Türk sermayeli İngiliz Bankası olan TurkishBank UK'in 50. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı. İngiliz pazarında büyümeye devam edeceklerinin en önemli işaretlerinden birinin de bu yıl içinde açılan Mayfair, North Audley Street’teki Global Relationship Banking şubesi olduğuna dikkat çeken Börteçene, tüm müşterileri İngiltere’nin sunduğu imkanları değerlendirmeye davet etti.

TürkBankası Genel Müdürü Mehmet Salih Havalı ise Kıbrıs Türk halkının ilk bankası olarak TurkishBank UK adıyla Londra’da yer almanın ve bu şekilde müşterilerinin UK pazarındaki başta mortgage olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için hazır olduklarını belirtti.

- Yarım asırlık hizmet kalitesi

Yıl boyunca süren kutlamalar, ilk olarak İstanbul’daki İngiltere Başkonsolosluğu’nda yapılan özel bir resepsiyonla başladı. Londra’da düzenlenen dünyanın en prestijli fotoğraf fuarlarından biri olan 2024 Photo London’da Türk galeri ve sanatçılarına destek verilmesiyle devam etti.

Kıbrıs Türklerinin uluslararası bankacılık piyasalarındaki ilk ve tek örneği olan TurkishBank UK, yıllar içerisinde adamızın ve Türkiye’nin yurtdışına açılan önemli bir köprüsü haline geldi. 50. yıl kapsamında, TurkishBank Group’un fintek ekosistemi T-Gate, bu yıl Londra’da da faaliyete geçerek Türk fintek şirketlerinin Londra pazarına ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.