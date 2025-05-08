Kuzey Kıbrıs Turkcell, hizmet kalitesini artırmak ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak amacıyla 2 yeni Turkcell İletişim Merkezi açtı. MG İletişim Merkezi, Girne Zeytinlik bölgesinde; Sarpkan İletişim Merkezi ise İskele Longbeach bölgesinde düzenlenen açılış törenleriyle faaliyetlerine başladı.

Açılış törenlerine, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, genel müdür yardımcıları, yöneticiler ve direktörler katıldı. MG İletişim Merkezi’nin açılış töreninde, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da yer aldı.

Açılan yeni mağazalar, Turkcell’in yeni nesil “Beyaz konsept” mağaza tasarımıyla hizmete sunuldu. Bu konsept, müşterilere daha teknolojik, daha dijital ve daha ferah bir ortamda hizmet vermek amacıyla oluşturuldu. Yeni mağazacılık anlayışıyla birlikte, kullanıcıların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilebilecek; aynı zamanda sade, modern ve kullanıcı dostu bir deneyim sunulacak. Geniş ürün yelpazesinin sergilendiği mağazalarda, akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, akıllı ev ürünlerinden, çözümlerine kadar birçok dijital ürün kullanıcıların deneyimine sunuluyor. “Akıllı Ev” adı verilen yeni ürün yelpazesi; Evde Kesintisiz Yaşam, Akıllı Güvenlik Çözümleri ve Akıllı Enerji Yönetimi olmak üzere üç ana başlık altında evlere teknoloji konforu getiriyor. Turkcell, bu yeni mağaza konseptini yaygınlaştırarak hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

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Dr. Ali Taha Koç: “Kuzey Kıbrıs’taki her yatırımımız, teknolojiyle daha fazla insanı buluşturma hedefimizin bir parçası”

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Turkcell olarak, teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmak ve en iyi dijital deneyimi sunmak adına yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs’taki her yatırımımız, teknolojiyle daha fazla insanı buluşturma hedefimizin bir parçası. Açılan her yeni mağaza, sadece bir satış noktası değil; aynı zamanda topluma dokunduğumuz, değer kattığımız bir temas noktası. Bu vesileyle emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Murat Küçüközdemir: “Kuzey Kıbrıs genelinde erişilebilir, kaliteli ve güçlü hizmet için çalışıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak, kullanıcılarımıza en yakın noktada, en yüksek hizmet kalitesiyle ulaşmak bizim en büyük önceliğimiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz MG ve Sarpkan iletişim merkezlerimizle birlikte, bu vizyonumuzu daha da ileriye taşıyoruz. Bu büyüme, sadece fiziksel değil; aynı zamanda insan kaynağımız, teknolojimiz ve hizmet anlayışımızla güçleniyor. Tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.”

Yeni mağazaların açılışı, bölgesel erişimi artırma ve dijital çözümleri yerinden sunma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi. Törende ayrıca mağazalar gezilerek, mağaza direktörleri ve ekipleri de başarılarından dolayı tebrik edildi.