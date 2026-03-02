Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau, Rum tarafının BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’e güvendiğini belirterek, “Mia Milya” (Haspolat) ve “Athienu” (Kiracıköy) bölgelerinde geçiş noktası açılmasının mümkün olduğu iddiasında bulundu.

Kıbrıs Rum müzakereci Menelaos Menelau, “Kathimerini” gazetesine verdiği söyleşide, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Menelau bir soru üzerine, yeni geçiş noktalarının açılamamasının sebebinin Kıbrıs Türk tarafının BM’nin “Athienu (Kiracıköy)-Piroi (Gaziler)-Aglacia (Eylence)” güzergahı konusundaki önerisini kabul etmemesi olduğu iddiasında bulundu. Menelau, “Erhürman BM’nin uzlaşı formülünü kabul ederse yeni geçiş noktaları açılması mümkün” dedi.

Menelau şunları söyledi: “ Athienu (Kiracıköy)- Piroi (Gaziler) -Aglacia (Eylence) yolu için BM’nin sunduğu uzlaşı formülünü biz Temmuz ayında kabul ettik. Eğer bu Kıbrıs Türk tarafınca da kabul edilirse, ilk adım olarak Mia Milya (Haspolat) ve Athienu-Piroi-Aglacia geçişinin açılması ve Kokkina (Erenköy) ile Luricina (Akıncılar)-Limbia (Limya) noktaları için çabaların sürmesi mümkündür. Bunların hepsinin aynı anda açılmasını şart koşmuyoruz. Başlangıcı iki geçiş noktasının açılmasıyla yapabilir diğer ikisi için de çabalamaya devam edebiliriz”.

Erhürman’ın BM’nin formülünü neden kabul etmediği sorusuna ise Menelau, “ara bölgeye ilişkin bazı konuların ileri sürüldüğü” yanıtını verdi.

Menelau, kendileri açısında bu argümanın geçerli olmadığını, yolun ara bölgeden geçtiği diğer geçiş noktalarının da olduğunu savundu.

Kıbrıslı Türklere yönelik tek taraflı önlemler uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Rum müzakereci Menelaos Menelau, Dipkarpazdaki okullar konusunda ise, “okul binalarının tadilatları ve müfettişlerin okulları denetlemeleri konularında son yıllarda konulan kısıtlamaların kaldırılması ile uzun yıllardır var olan; öğretmenlerin okullara sorunsuz erişimi ve kitapların incelenmesinin sonlandırılması konularının da gündeme getirdiklerini” sözlerine ekledi.