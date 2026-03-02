İngiltere Başbakanı Keir Starmer ABD'nin İngiliz üslerini İran saldırılana karşı "savunma amaçlı" kullanma talebini kabul ettiklerini açıkladı. Bu kararın ilanından saatler sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Ağrotur İngiliz Egemen Üssü hedef alındı. İngiliz savaş uçakları havalandı.

İngiltere Savunma Bakanlığı üssün "şüpheli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla" hedef alındığını ve buna karşılık verildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

NTV LEFKOŞA TEMSİLCİSİ GELİŞMELERİ AKTARDI

NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı, henüz teyit edilemeyen bilgilere göre dronun İran'a ait olduğunun ifade edildiğini aktardı. Şahit 136 tipi uzun menzilli kamikaze dronunun üsse çarpmasıyla üzerindeki mühimmatın patladığını ifade eden Sayarı saldırıda can kaybının olmadığını ifade etti.

Dronun Lübnan'dan kalktığına yönelik iddiaların da bulunduğunu ifade eden Sayarı "Saldırının ardından sirenler çaldı ve birkaç dakika sonra uçaklar havalandı. Bölge sakinleri büyük panik yaşadı. Çünkü patlama çok şiddetliydi." dedi.

“SINIRLI HASAR MEYDANA GELDİ”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden de saldırıya ilişkin açıklama geldi. GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, İngiltere'ye bağlı egemen üs alanında meydana gelen olayda İHA kullanıldığını ve sınırlı hasar meydana geldiğini belirtti.

Letymbiotis, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, gece yarısı Ağrotur Üssü'nde yaşanan olayla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi aldıklarını aktararak, "Olayda İHA kullanılmış ve sınırlı hasar oluşmuştur. Yetkili makamlar, derhal öngörülen güvenlik protokollerini devreye sokmuş ve hem Birleşik Krallık hükümeti hem de İngiliz üslerinin yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde durumu yakından takip etmektedirler." ifadesini kullandı.

Letymbiotis, Milli Güvenlik Kurulu'nun GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile devamlı istişare halinde olduğuna da işaret ederek, konuyla ilgili daha fazla bilgi edindikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.