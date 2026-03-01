Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, İngiltere Savunma Bakanı John Healey’in, İran’ın Kıbrıs’taki İngiliz Üslerine füze fırlattığı yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Sigmalive haber sitesine göre Letimbiotis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’a doğru füze fırlatıldığı yönündeki haber ve açıklamaların gerçeği yansıtmadığını” kaydetti.

Letimbiotis, “Ülkeye yönelik bir tehdit bulunduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını” vurgularken, yetkili makamların durumu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Haberde, İngiltere Savunma Bakanı Healey’in bugün yaptığı bir açıklamada, İran’dan Kıbrıs’a doğru iki füze fırlatıldığını, füzelerin Kıbrıs’ı mı hedef aldıklarının ise kesin olmadığını söylediği de ifade edildi.