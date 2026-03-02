Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Yannis Andoniu, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in son dönemde makaleler yayımlayarak görüş belirtmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Vekili Yannis Andoniu, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yeni bir makale yayımlaması ardından önceki gün açıklamada bulundu.

Habere göre Andoniu, Holguin’in “makaleler yazarak kamuoyuna yönelmek yerine liderlere hitap etmesi gerektiğini” belirtti.

Andoniu, Holguin’e ilişkin son dönemde kendileri için sorun teşkil eden iki unsurun bulunduğunu, bunlardan birincisinin, Holguin’in süreci dondurması ve bunu basında bir makaleyle duyurması olduğunu ifade etti.

Holguin’in bu düşüncelerini liderlerle paylaşmasının daha doğru olacağına inandıklarını belirten Andoniu, Holguin’in ikinci bir makale yayımlaması konusunda ise “buna hakkı olduğu, kınayamayacakları” ifadesini kullandı.

Andoniu, Holguin’in Cumartesi günü yayımlanan makalesinde, “süreci dondurma sebebi olarak Kıbrıs Rum tarafından ileri gelen iki konuyu göstermesini” eleştirerek, “bize göre Holguin’in atıfta bulunduğu iki konu, sürecin dondurulması için yeterli sebep değildir” şeklinde konuştu.

Holguin’in süreçte bulunmasını, gerek liderler gerekse toplumsal düzeydeki tüm dinamikleri harekete geçirecek unsur olmasını istediklerini iddia eden Antoniu, Hristodulidis’in AB Konseyi Dönem Başkanlığı’ndan ileri gelen yoğun sorumluluklarına karşın her türlü görüşmede bulunmaya hazır olduğunu dile getirdiği bir ortamda Holguin’in bu ifadelerinin haksızlık olduğu görüşünü dile getirdi.