TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı açıklamada, devlet ve işveren temsilcilerinin oylarıyla belirlenen yeni asgari ücretin, açlık sınırının ve hayat pahalılığının altında kaldığını iddia ederek, karara resmi olarak itiraz ettiklerini belirtti.

"250 bin TL maaş alan siyasiler kendi maaşlarına dört aylık hayat pahalılığı oranı olan yüzde 11,12 artışı uygularken, 35 bin TL maaş alan asgari ücretlilere bu artışı dahi vermeyerek onları ve ailelerini açlığa mahkûm ettiler" ifadelerini kullanan Bıçaklı, yeni asgari ücretin günün koşullarına uygun şekilde yeniden belirlenmesini istedi.