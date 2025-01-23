Güzelyurt’ta bir narenciye bahçesi içerisinde bulunan ambardan 32 adet tesisat borusu çalınması meselesinde zanlı olarak görülen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan ile 28 Haziran tarihleri arasında, Güzelyurt’ta bir narenciye bahçesi içerisinde bulunan ambarın penceresinden girilerek, 32 adet tesisat borusu çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma sonucunda ise meselede zanlı olarak görülen H.D.(E-33) tutuklandı.

- Ani ve gayri tabii ölümler…

Öte yandan, 27 Haziran Pazartesi günü, Karakum’da çalıştığı iş yerinde ölü olarak bulunan 61 yaşındaki Zekeriye Türün’ün, yapılan otopsisinde, “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu öldüğü tespit edildi.

26 Haziran Pazar günü, Lapta’daki evinde ölü olarak bulunan 26 yaşındaki Denis Bogdanov’un, yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Bogdanov’un ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

27 Haziran Pazartesi günü, Lefkoşa’daki evinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren 68 yaşındaki Ali Karababa’nın da, yapılan otopsisinde, “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu öldüğü tespit edildi.