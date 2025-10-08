AKSA 1. Lig’in 3. haftasında oynanan Atoll Kozanköy SK – Türk Ocağı Limasol SK karşılaşmasının ardından, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü bir basın bildirisi yayımladı.

Kulüp, 05 Ekim 2025 tarihinde Raif Rauf Denktaş Stadı’nda oynanan karşılaşmada, maçın 87. dakikasında verilen penaltı kararına sert tepki gösterdi. Türk Ocağı cephesi, orta hakem İsmail Ercan’ın büyük bir hata yaptığını ve bu kararın takımın emeğini zedelediğini belirtti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, söz konusu pozisyonun hakemin görüş alanı içinde gerçekleştiği, ayrıca pozisyonun BRT 1 televizyon yayınında açıkça görülebileceği ifade edildi. Türk Ocağı, bu kararın “disiplinli oynayan takımın hakkını gasp ettiğini” savundu.

Açıklamada ayrıca, maçın dördüncü hakemi Fatih Bardakçıoğlu’nun uyarılarına rağmen kararın değiştirilmediği, gözlemcinin saha içinde karar sürecine dahil olmasının da “kabul edilemez” olduğu vurgulandı.

Türk Ocağı yönetimi, şu iddiaların araştırılmasını talep etti:

• Hakemlerin taraflı davranmış olabileceği,

• Maç esnasında dışarıdan yönlendirme yapılmış olabileceği,

• Gözlemci personelin sahadaki kararlara müdahale ettiği,

• Dördüncü hakemin yetkisi dışında karar süreçlerine etki ettiği.

Kulüp, yaşanan olaylara rağmen futbolun tüm paydaşlarına saygılı olmaya devam edeceklerini belirterek, adil bir yönetim talep etti:

“Verilen penaltının iptal edilmesi ve/veya maçın kalan bölümünün iptal edilen pozisyon sonrasında tekrar oynanması adil olacaktır. Ülkemiz futbolunun gelişmesi adına, taraflı ya da formsuz hakemlerin maçlarda görev almaması gerektiğine inanıyoruz.”

Türk Ocağı Limasol SK, açıklamasının sonunda gençlerin spora katılımına destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.