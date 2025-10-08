AKSA Süper Lig'de yeni sezona 3 maçta 3 galibiyet ile başlayan ve liderlik koltuğuna oturan Dumlupınar'ın yıldızı Mert Güçlücan kötü şekilde sakatlandı.

Takımı gibi lige iyi bir başlangıç yapan ve 3 maçta 3 gol atan Mert Güçlücan, Salı akşamı gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

Antrenman sonunda yapılan çift kale maçta süratle taşıdığı topa şut çekmeye çalışan Mert Güçlücan, bu esnada acı içinde yerde kaldı.

Üst adalesinde ciddi yırtık şüphesi olan yıldız oyuncunun MR'ı çekilecek. MR sonucuna göre Mert Güçlücan’a kesin teşhis konulacak.