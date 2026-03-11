Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’a 4 F-16 savaş uçağı ve iki fırkateyn göndermesine karşılık Türkiye’nin de KKTC’ye 6 F-16 savaş uçağı göndermesi Rum tarafında tepkiye neden oldu.

Türkiye’nin bu kararının, “Avrupa’nın, Kıbrıs’ın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir” mesajına tepki olduğu’ görüşünü dile getiren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis “Türkiye ne yaparsa yapsın, Kıbrıs’a ne getirirse getirsin Kıbrıs’ta işgal gücü olmaya devam edecektir.” dedi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros “Türk F-16’ları İşgal Bölgelerinde” diye yazarken, aşırı sağcı ELAM partisi, KKTC’ye Türk F-16 savaş uçakları gönderilmesini kınadı.

Parti tarafından yapılan açıklamada, KKTC’nin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti toprağı olduğu ve bu hareketin egemenlik haklarının ihlali demek olduğu” öne sürüldü.

Türk eylemlerinin “kınanması” talebiyle konunun derhal BM, Avrupa Komisyonu ve AB’ye götürülmesi gerektiği iddia edilen açıklamada “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunmasının ve güvenliğinin Yunan hava ve deniz kuvvetlerinin sürekli varlığı ile güçlendirilmesi incelenmelidir.” iddiasına yer verildi.

“RESMİ AÇIKLAMA ALMADIK”

Öte yandan Rum Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniu, Türk F-16’larının adaya gelişiyle ilgili hiçbir “resmi açıklama” almadıklarını ve savaş uçaklarının KKTC’ye gelmesine “itirazları olduğunu” söyledi.

Andoniu, RİK’e yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’a yabancı askeri güçlerin konuşlanmasına KKTC’den tepkiler geldiğini ancak Rum yönetiminin, buna "zemin katmak" istemediğini söyledi.

Andoniu “Kıbrıs Cumhuriyeti tek meşru devlet olarak diğer Avrupa ülkelerinden yardım istedi. Dolayısıyla makamlarımızın otoritesi altında olmayan bölgede olup bitenler, onaylamadığımız şeylerdir.” ifadesini kullandı.

Andoniu Rum yönetiminin “daha fazla gerilim yaratmak istemediğini” de savunarak “Türkiye buraya garantör güç olarak gelmedi. Yanlış mesaj vermek istemiyoruz.” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “vatandaşların ve devletin kritik altyapılarının güvenliğini sağlamak ve bölgesel riskleri göğüslemek için AB ülkelerinden yardım istediğini söyleyen Andoniu “Buradaki kuvvetler önleyici bir statüde, özel amaçlı bir statüde bulunuyor. Kıbrıs Cumhuriyeti onlardan yardım istedi. (Türk F-16’larının KKTC’ye gelişi) Birbirinden farklı iki şeyi karşılaştırmak doğru değil.” ifadesini kullandı.