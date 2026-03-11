İngiltere, Güney Kıbrıs’taki Ağrotur üssüne yığınak yapmaya devam ediyor.

Ağrotur üssüne önceki gün “Merlin Mk2” helikopteri indi.

İngiliz Kraliyet Donanması tarafından kullanılan ve dünyanın en yetenekli denizaltı savunma harbi helikopterlerinden biri olarak kabul edilen Merlin Mk2” helikopteri, taşıdığı mühimmatlarla kara-deniz-hava hedeflerine karşı etkili oluşuyla bilinirken, denizaltıları tespit etme ve etkisiz hale getirmede de önemli rol oynuyor.

İngiltere ayrıca iki gün içerisinde Güney Kıbrıs’a doğru yola çıkması beklenen “HMS Dragon” destroyerine ek olarak “RFA Lyme Bay” adlı savaş gemisini de bölgeye gönderme kararı aldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Doğu Akdeniz'deki deniz görevlerinde destek sağlaması gerekmesi halinde RFA Lyme Bay'i yüksek alarma geçirme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

Cyprus Times’ın, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, hava platformu olarak da görev yapabilen ve tıbbi tesislere sahip çıkarma gemisi "RFA Lyme Bay"’in, Doğu Akdeniz’de yürütülen deniz görevlerine destek vermek üzere bölgeye gönderileceği belirtildi.

"Merlin Mk2" helikopterinin, mürettebatı ve bir mühendis ekibiyle önceki gün Ağrotur üssüne indiği kaydedildi. Üste hâlihazırda iki Wildcat tipi helikopter bulunduğu, HMS Dragon destroyerinin ise kısa süre içerisinde Güney Kıbrıs’a doğru yola çıkmasının beklendiği ifade edildi.