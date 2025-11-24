Ülke turizminde casino, turnuva ve kongre turizmi modellerinin önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Merit Otelleri Halkla İlişkiler Koordinatörü Dr. Nazan Ulukök, ekonominin en önemi aktörü olan turizmi daha çok sahiplenebilirsek ekonomik gelişmeye katkısının artacağına vurgu yaptı

Ulukök, Kanal T’de katıldığı Pınar Gözek ile Yaşamın İçinden programında turizmde iletişim ve dijitalleşmeye, sürdürülebilir turizm modellerine ve turizme yönelik toplumsal bakış açısına değindi.

Tüketicilerin tatil destinasyonu seçiminde artık çok daha bilinçli olduğuna vurgu yapan Ulukök, “Tüketiciler tatillerini nerede yapacaklarına, hangi restorana gideceklerine, nerede eğleneceklerine sosyal medyadaki yorumlara ve işletme puanlarına bakarak karar veriyorlar. Uçak bileti, otel ve restoran rezervasyonlarını dijital kanallardan yapıyorlar. Bu noktada turizm işletmelerinin sosyal medyadaki görünürlüğü, sosyal medyada etkin olması, aldığı puanlarve yorumlar önem kazanıyor” dedi.

“EKONOMİMİZDE ÖNEMLİ BİR YERİ OLAN TURİZMİ, ÜLKE OLARAK ÇOK DAHA FAZLA SAHİPLENMELİ VE BENİMSEMELİYİZ”

Turizm iletişiminde yani destinasyon pazarlamasında her zaman iki yönlü hareket edilmesi gerektiğini belirten Dr. Nazan Ulukök, “Diğer tüm alanlarda olduğu gibi turizmde deiç iletişim ve dış iletişim olmak üzere iki yönlü çalışırız. Bunların birine daha fazla yoğunlaşmak ya da sadece birine yönelik planlar yapmak başarı getirmez. İç iletişimin en az dış iletişim kadar önemli olduğunu ve bu anlamda da çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum.Ekonomimizde önemli bir yeri olan turizmi, ülke olarak çok daha fazla sahiplenmeli ve benimsemeliyiz. Aileler çocuklarını, eğitimciler öğrencilerini turizm alanına daha fazla yönlendirmeli, sektörde daha fazla vatandaşımız görev almalı” dedi.

“BEŞ YILDIZLI CASİNOLU OTELLERİN EKONOMİYE SAĞLADIKLARI KATKILARI GÖZ ARDI EDEMEYİZ”

Ülke turizminde casino, turnuva ve kongre turizmi modellerinin önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Ulukök, “Olumsuz eleştirilerle karşılaşsak da ülkedeki casino turizmi gerçeğini kabul etmemiz gerekiyor. Turizmi şu anda ayakta tutan 5 yıldızlı oteller ve özellikle casinolu otellerdir. Ayrıca tavla ve briç turnuvası gibi, birspor dalı olarak kabul edilen turnuvaların veuluslararası kongrelerin ekonomiye katkısı büyüktür” dedi. Beş yıldızlı casinolu otellerin Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası tanıtımına yaptığı katkılarla birlikte ödedikleri vergileri, satın alma anlamında yerel sektörlere verdikleri desteği, istihdama ve bölgelerindeki küçük ölçekli işletmelere sağladıkları faydaları göz ardı edemeyiz” dedi.

“FARKLI TURİZM MODELLERİ DE GELİŞTİRİLEBİLİR”

Farklı turizm modellerinin ülkemize uyarlanabileceğini de vurgulayan Ulukök, “Tatil trendleri jenerasyona ve misafirin demografik özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Örneğin pandemiden sonra dünya genelindeözellikle gelir düzeyi yüksek kesimler için teknolojiden uzak, yavaş seyahat olarak adlandırılan turizm modelinin ilgi gördüğünü biliyoruz. Ülkemizin yılın dokuz ayı güneşli olduğunu ve eşsiz sahillerimizi düşünürsek bizim için oldukça uygun alternatif bir turizm modelidir.Bu modelde, çok yoğun iş hayatı olan ve sosyoekonomik düzeyi yüksek bir hedef kitle, ekonomiyekatkı sağlayacaktır. Yat turizmi de bunlardan biridir.Alternatif modeller, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, kamu kurumları ve tüm paydaşların ortak hareket edeceği toplumsal bilinç ile geliştirilebilir” dedi.

“ÜLKEMİZDE, KURUMSAL İLETİŞİME GEREKEN ÖNEM VERİLMİYOR”

Kurumsal iletişime ülkemizde gereken önemin verilmediğinin de altını çizen Ulukök, “Halkla ilişkiler herkes tarafından yapılabilecek bir meslek olarak görülüyor. Bu durum, biz iletişim uzmanlarının en rahatsız olduğu konu. Mesleğimiz, kurumlarda hak ettiği değeri görmüyor maalesef. Kurumsal iletişim,şirketlerde kritik roller üstlenen departmanlardan biridir. Çünkü şirket içi iletişimi koordine ederken,dışa dönük yaratılmak istenen imajı kurum kimliği çerçevesinde oluşturmayı hedefler. Yani halkla ilişkiler bir köprü görevi görür aslında” dedi.