Kuzey Kıbrıs’ta son dönemde hızla yaygınlaşan izinsiz botoks ve estetik uygulamalarına yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor. Sağlık eğitimi bulunmayan kişilerin, evlerde, otel odalarında ve işletme ruhsatı bulunmayan güzellik salonlarında para karşılığı botoks yapmasına ilişkin şikâyetler artarken, yetkililer yeni bir operasyonla tehlikenin boyutunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

İZİNSİZ GÜZELLİK MERKEZİNE BASKIN: SAHTE UZMANA SUÇÜSTÜ

Çamlıbel Karakolu ile Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB) ekipleri, Çamlıbel bölgesinde işletme izni olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen bir güzellik merkezine baskın düzenledi.

Operasyonda Fatma Akarsu adlı kişi, herhangi bir diplomaya veya tıbbî yetkiye sahip olmamasına rağmen botoks uygulaması yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Polis, zanlının KTTB’ye kayıtlı olmadığını, sağlık alanında hiçbir eğitim almadığını ve tüm işlemleri tamamen yasa dışı şekilde yürüttüğünü tespit etti. Baskında çok sayıda enjektör, şırınga, tıbbi malzeme, çeşitli kimyasal maddeler ve estetik uygulamalarda kullanılan ürünler ele geçirildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MÜŞTERİ AĞI KURMUŞLAR

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle zanlının tek başına hareket etmediği ortaya çıktı. Polis, Akarsu’ya müşteri bulmak amacıyla sosyal medya yönetimi yapan iki kişiyi daha tespit etti.

Semra Aslan ve Aida Khasiyeva isimli zanlıların, Instagram üzerinden randevu oluşturdukları, müşteri mesajlarını yönettikleri ve yasa dışı estetik işlemlere aracılık ettikleri belirlendi.

Operasyonun ikinci ayağı Çatalköy’de gerçekleşti. Polis, Aslan ve Khasiyeva’yı kaldıkları otelde yakaladı. Otel odasında yapılan aramada adeta bir seyyar klinik ile karşılaşıldı. Bir el çantasında, çok sayıda enjektör ve şırınga, estetik uygulamalarda kullanılan çeşitli kimyasallar, tıbbî malzemeler ve 14 bin TL nakit para ele geçirildi. Polis, bu malzemelerin ülkeye izinsiz sokulduğunu, sağlık standartlarına aykırı olduğunu ve ciddi hijyen riskleri taşıdığını vurguladı.

MAHKEME ÜÇ ZANLI İÇİN TUTUKLULUK KARARI VERDİ

Üç zanlı, Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Polis, soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek tutukluluk talebinde bulundu.

Mahkeme, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla üç zanlının da 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.