Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından geleneksel hale getirilen “Mezunlar Anlatıyor; Yakın Doğulu Olmak” etkinliği, bu yıl da mezunlar ile öğrencileri bir araya getirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden yıllar önce mezun olan sektör profesyonelleri, bir zamanlar öğrenim gördükleri okulda yeniden öğrencilerle buluşarak, üniversitenin kariyer yolculuklarına kattığı değerleri ve deneyimlerini paylaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Turizm Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Turizm Fakültesi Yeşil Salon’da düzenlendi. Mezunlar, sahip oldukları bilgi ve birikimleri öğrencilerle paylaşırken, üniversite yıllarında kazandıkları vizyonun, kariyerlerinde nasıl belirleyici bir rol oynadığını da vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi mezunları turizm dünyasında söz sahibi!

2006 ila 2020 yılları arasında farklı yıllarda Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nden mezun olan Yakın Doğulular bugün turizm sektörünün farklı alanlarında başarıyla görev alıyor. Etkinliğe katılan mezunlar arasında, 2010 Turizm Fakültesi mezunu ve Merit Royal Otel’in İtalyan Mutfağı Şefi Gökhan Dokgöz, 2012 mezunu The Arkın Colony Otel İnsan Kaynakları Müdürü Tünay Zort ve aynı otelde Halkla İlişkiler Asistanı olarak görev yapan Pembe Güren yer aldı. Ayrıca, 2018 mezunu ve Sevener Seyahat Acentesi’nde Acente Sorumlusu olarak çalışan Nalan Nar ile 2014 mezunu, OBT Travel ve Cyprus Fun Travel’ın sahibi ve direktörü Ömer Beyoğlu da etkinliğe katıldı.

Farklı kariyer yollarında buluşan mezunlar, deneyimlerini çevrim içi de paylaştı

Etkinliğe çevrim içi katılan mezunlar arasında, 2009 yılı mezunu ve The Hotels Network’te Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Satış Müdürü olarak görev yapan Cem Çağdaş Çetin ile 2020 mezunu ve Ajwa Sultanahmet Hotel’de “Les Clefs d’Or Turkey Concierge” unvanıyla görev yapan Mari Pchelnikova da yer aldı. Ayrıca, 2018 mezunu ve Wyndham Tarsus St. Paul Otel’in Ön Büro Müdürü Ozan Giray, Hilton Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Fatih Tay ve 2020 mezunu, Marvin Chocolate & Café’nin sahibi ve direktörü Medine Demir de etkinliğe çevrim içi bağlantı ile katıldı. 2016 mezunlarından, Peninsula Ege Bölgesi Kontrakt Müdürü Doğan Çamur ile 2009 mezunu ve Hilton Bomonti Otel’in Ticari Direktörü Volkan Köse ise öğrencilere çevrim içi mesaj göndererek kariyer yolculuklarında edindikleri deneyimleri paylaştı ve etkinliğe katkıda bulundu.

Yakın Doğu Üniversitesi bize yön verdi!

Etkinlikte konuşan Nalan Nar, Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim alma ayrıcalığını yaşadığını belirterek, “Dünyanın farklı ülkelerinden gelen arkadaşlarımızla birlikte öğrenim görmek, bizlere kültürel çeşitliliği deneyimleme ve uluslararası perspektif kazanma imkanı sundu” dedi. Öğrencilik yıllarında birçok etkinlik ve organizasyonda aktif rol aldığını ifade eden Ömer Beyoğlu ise, “Bu faaliyetler, sektörle erken yaşta tanışmamız ve mesleki yönelimimizi şekillendirmemiz açısından büyük katkı sağladı. Başarılı olabilmemiz için vazgeçilmez olan sabır, azim ve mesleğe duyulan sevgi unsurlarını, bu değerleri üniversitemizden mezun olurken içselleştirmiştik” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Gökhan Dokgöz, öğrencilik yıllarında sektöre erken adım attığını belirterek, “Bu süreçte birçok değerli ve tanınmış şefle çalışma fırsatı elde ettim, onlardan öğrenebilmek için sürekli gayret gösterdim” dedi. Mesleğine tutkuyla bağlı olduğunu ifade eden Pembe Güren ise; “Konuklarımızı memnun etme çabamdan hiçbir zaman vazgeçmiyorum” dedi. Güren, üniversite yıllarında kurulan dostlukların mezuniyet sonrasında da sürdüğünü söyledi. Tünay Zort ise stajların kariyer planlamasında belirleyici olduğunu dile getirerek, “Gerçekleştirdiğimiz stajlar hangi alanda ilerleyeceğimizi belirlemede önemli rol oynadı” dedi. Zort, mezuniyet sonrası gelişime devam etmenin şart olduğunu vurguladı.