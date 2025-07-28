İtfaiye tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerinin yol kenarlarına, ormanlık alanlara, diğer arazilere, çöp bidonlarına ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atılmamasını istedi. Kurum özellikle yaz aylarında araç içerisinde güneş altında bırakılan çakmak, taşınabilir şarj cihazı gibi eşyaların ısınıp, alevlenebileceği ve yangına sebep olabileceğine de dikkat çekti.

İtfaiye Müdürlüğü yazılı açıklamasında yangın riskine karşı halkı bilinçlendirmek amacıyla bir dizi hatırlatma yaptı.

“Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır” denilen açıklamada, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların 199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattını araması istendi.

Davlumbaz içerisindeki metal filtrede biriken yağların iki ayda bir (kullanım sıklığına göre bu süre kısaltılabilir) temizlenmesinin yangın riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olacağı belirtilen açıklamada, iş yerleri, bina ve konutların bacalarının (otel ve restoran bacaları üç ayda bir, şömine, fabrika ve ev bacalarının ise yılda iki defa) da temizlenmesinin önemi vurgulandı.

- Priz çoğaltıcılarına birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazların takılmaması gerekiyor

Ev ve işyerlerinde kullanılan priz çoğaltıcılarına birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazlar (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılmaması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devrelere sebep olabileceği unutulmamalıdır.” denildi.

-"Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı..."

Açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budamanın yapılacağı yerde yangın söndürme ekipmanları bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemle rica olunur.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Araç içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ve yangının büyümesini önleyecektir.”