Polis Genel Müdürlüğü tarafından İskele, Lefkoşa ve Girne’de hayata geçirilen Turizm Polisi uygulaması, bugün itibarıyla Gazimağusa’da da hizmete başladı.

Güvenli turizm anlayışı doğrultusunda yürütülen uygulama kapsamında, ülkemizi ziyaret eden turistler ile halkımızın yoğun olarak bulunduğu; İskele’de Makenzi Plajı, Lefkoşa’da Surlariçi, Girne’de Antik Liman ve Gazimağusa’da Suriçi bölgelerinde görev yapan Turizm Polisleri, yabancı dil ve ilk yardım konularında eğitim almış polislerden oluşmakta.

Turizm Polisleri, görev yaptıkları bölgelerde yaya ve bisikletli devriyeler gerçekleştirerek turistlerin ve halkımızın güvenliğini artırmayı, kamu düzeninin korunmasına katkı sağlamayı ve ihtiyaç duyan ziyaretçilere rehberlik desteği sunmayı amaçlamakta.

Polis Genel Müdürlüğü, turizm bölgelerinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için Turizm Polisi uygulamasını etkin şekilde yürütmeye devam edecek.