Merit Otelleri ve Casinoları Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz, Kuzey Kıbrıs turizminin geleceğinin ulaşım, dijitalleşme, yapay zekâ ve yeni nesil turizm modellerinde olduğunu söyledi. Korkmaz, “Kıbrıs’ın hikâyesini başkalarının anlatmasını bekleyemeyiz. Kendi değerlerimizi, kendi insanımızla dünyaya anlatmalıyız” dedi.

Güne Yansıyanlar programına konuk olan Aziz Korkmaz, turizmde başarının yalnızca ülkeye gelen turist sayısıyla ölçülemeyeceğini belirtti. Turistin ülkede ne kadar kaldığının, nereleri ziyaret ettiğinin ve yerel ekonomiye ne kadar katkı sağladığının daha önemli olduğunu vurguladı.

Korkmaz, “Turisti ülkeye getirmek tek başına yeterli değildir. Turistin hareket etmesini, ülkeyi gezmesini, esnafla buluşmasını ve Kıbrıs kültürünü deneyimlemesini sağlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Turistin kendi imkânlarıyla bir noktadan diğerine ulaşamadığı sürece ekonomik katkının sınırlı kalacağını söyleyen Korkmaz, toplu taşıma, turistik servisler ve dijital ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Korkmaz, turistlerin tesislerin içerisinde kalmak zorunda bırakılmasının çarşıya, restoranlara, tarihi bölgelere ve küçük işletmelere ulaşacak geliri azalttığını söyledi.

Merit’in öncülük ettiği uluslararası poker turnuvalarının turizm için önemli bir model oluşturduğunu belirten Korkmaz, oyuncuların aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte ülkeye geldiğine dikkat çekti.

Turnuva dönemlerinde otellerin yanı sıra kiralık evlerin, restoranların, marketlerin, taksilerin ve bölge esnafının da kazanç sağladığını ifade eden Korkmaz, bu organizasyonların ülke geneline yayılan bir ekonomi yarattığını söyledi.

“Turnuva turizmi yalnızca otel odası doldurmaz; çevresindeki bütün ekonomiyi hareketlendirir.”

Turistlerin artık seyahat kararlarını broşürlere değil, sosyal medya içeriklerine, Google yorumlarına ve dijital deneyimlere bakarak verdiğini belirten Korkmaz, Kuzey Kıbrıs’ın güçlü bir dijital tanıtım stratejisine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Merit’in yaklaşık 10 yıldır dijital pazarlamaya yatırım yaptığını belirten Korkmaz, “İnternetin birinci kuralı, arandığınız zaman bulunabilir olmaktır. Turist sizi bulamıyorsa, tercih de edemez” dedi.

Korkmaz, turistlerin ilgi alanlarına göre kişisel gezi rotaları oluşturacak yapay zekâ tabanlı bir Kıbrıs rehberi üzerinde çalıştığını da açıkladı.

Ücretsiz olarak kullanıma sunulması planlanan sistem; tarihi noktalar, plajlar, restoranlar, konaklama tesisleri ve ulaşım seçenekleri hakkında turistlere anlık öneriler sunacak.

Korkmaz, “Destek beklemeden bu uygulamayı hazırlayacağım. Kıbrıs’a gelecek insanların doğru bilgiye ulaşmasını ve ülkeyi daha rahat keşfetmesini istiyorum” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs’ın dijital itibarının korunmasının milli bir mesele olduğunu belirten Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kıbrıs’ın doğasını, tarihini, güvenliğini ve misafirperverliğini biz anlatmalıyız. Kendi hikâyemizi anlatmazsak, birileri bizim yerimize anlatır.”