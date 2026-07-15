İskele sahiline yepyeni bir eğlence deneyimi kazandıran Zaia Coastal Club, Merit Royal Gardens İskele'de görkemli bir açılışla misafirlerini ağırlamaya başladı. Deniz üzerinde konumlanan eşsiz iskelesi, gün batımından geceye uzanan atmosferi ve dünya standartlarındaki müzik konseptiyle dikkat çeken Zaia Coastal Club, açılış gecesinde unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

Temmuz ayında gerçekleştirilen açılış etkinliğinde elektronik müzik dünyasının sevilen isimlerinden Sash ve Deniz Tekin, performanslarıyla geceye damga vurdu. Gün batımının büyüleyici manzarası eşliğinde başlayan etkinlik, deniz üstündeki özel atmosferi, etkileyici sahne tasarımı ve enerjisi yüksek müzik performanslarıyla konuklara yaz sezonunun en özel gecelerinden birini yaşattı.

Merit Royal Gardens İskele bünyesinde hizmet vermeye başlayan Zaia Coastal Club, yalnızca bir beach club değil; müzik, eğlence ve Akdeniz'in eşsiz atmosferini bir araya getiren yeni nesil bir yaz mekânı olarak misafirlerini ağırlıyor. Denizin üzerinde konumlanan konforlu iskelesiyle fark yaratan mekân, yaz boyunca düzenleyeceği özel etkinliklerle bölgenin yeni buluşma noktalarından biri olmayı hedefliyor.

Zaia Coastal Club'da eğlence yaz boyunca her Pazar, 18.00 - 23.00 saatleri arasında ünlü DJ performanslarıyla devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek etkinlik, başarılı performansıyla tanınan Olgun Aydoğan ile başlayıp deep ve melodic house müziğin yükselen isimlerinden Juno'nun performansıyla devam ederek müzik tutkunlarına İskele sahilinde eğlence dolu bir akşam yaşatacak.

Akdeniz'in eşsiz gün batımı manzarası eşliğinde müziğin ritmini denizle buluşturan Zaia Coastal Club, yaz sezonu boyunca gerçekleştireceği etkinliklerle İskele'de eğlencenin yeni adresi olmaya hazırlanıyor. Rezervasyon yapmak için 0533 887 40 00 numaralı telefondan Merit Royal Gardens Otel ile irtibata geçilebilir.