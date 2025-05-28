Girne Düşünce Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Fahri Onbaşı, kendisi henüz 11 aylıkken kaçırılan ve hiç tanımadığı babası Turgut Onbaşı’nın hikâyesini izleyicilere aktarıyor. Yönetmenliğini Onur Kök’ün yaptığı Belgesel Gösterimi sonrasında belgesel ile ilgili sohbet toplantısı yapılacak.

Açıklamada, “Kısa sürede önemli başarılar elde eden yapım, Rotary 2420. Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nda İkincilik Ödülü’ne, 5. İstanbul Nartugan Film Festivali Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması’nda ise Turkuaz Arslan Cesaret Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca pek çok kısa film festivalinde gösterime giren belgesel, birçok festivalde finale kalmayı başardı.” denildi.

