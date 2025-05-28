LTB tarafından yapılan açıklamaya göre, Belediye bir hafta boyunca başkent Lefkoşa’da çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

LTB organizasyonunda parklar, çocuk merkezleri ile kapalı salonlara yayılacak ve farklı çocuk gruplarına yönelik oyunlar, sanatsal, kültürel, eğitici ve sosyal ağırlıklı toplam beş etkinlik yapılacak.

-Lefkoşa Çocuk Merkezi çocukları Evrensel Çocuk Hakları Derneği’nin Oyun Atölyesi ile eğlendi

Bu çerçevede dün LTB bünyesindeki Lefkoşa Çocuk Merkezi'nde Evrensel Çocuk Hakları Derneği’nden Psikolog Ayça Akançay tarafından gerçekleştirilen Oyun Atölyesi ile çocuklar masallar ve farklı oyunlarla keyiflerince eğlendiler. Etkinlik sonunda Evrensel Çocuk Hakları Derneği Başkanı Av. Laden Asilzade, Yönetim Kurulu üyeleri Ceren Ataker Etçi ve Psk. Ayça Akançay’a birer teşekkür belgesi takdim edildi.

-SOS Çocuk Köyü’nde Kukla Gösterisi yapılacak

LTB organizasyonu ile vantrolog Hanife Tayyareci, SOS Çocuk Köyü’ndeki çocuklara yönelik bir Kukla Gösterisi yapacak. Gösteri, yarın saat 17.00’de gerçekleşecek.

-Kale Boya iş birliğinde Kızılbaş Parkı Duvar Boyama Etkinliği

Resim eğitmeni Ozan Özgenler ve LBO Çocuk Korosu’nun yer alacağı Kızılbaş Parkı Duvar Boyama etkinliği, yarın saat 19.00’da Kızılbaş Parkı’nda yer alacak. Kale Boya iş birliği ve katkılarıyla resimle müziğin buluşacağı etkinliğe katılacak çocuklar hem duvarları boyayacak ve LBO Çocuk Korosu eşliğinde çocuk şarkıları söyleyecek.

-Çocuklar Mimari Çevre Farkındalık Etkinliği ile bilinçlenecek

LTB, UKÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi işbirliğinde Mimari Çevre Farkındalık Etkinliği düzenlenecek. LTB Çocuk Merkezi çocuklarına yönelik yapılacak etkinlik 30 Mayıs Cuma saat 14.00’de LTB Çocuk Merkezi’nde yer alacak.

-Çağlayan Çocuk Yuvası çocuklarına yönelik Hanife Tayyareci Kukla Gösterisi