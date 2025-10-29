Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu GPS ve Atletik Performans Kursu programı için ön kayıtlar başladı. Buna göre gerçekleştirilecek kursa katılmak isteyen kişiler kimlik kartı fotokopileri beraberinde ön kayıt yaptırabilecek. Ön kayıt işlemleri 16-31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilirken, ön kayıt işlemlerinin akabinde ana kayıt işlemleri yapılacak. Ön başvurularının ardından ana kayıt dönemi tarihleri ve başvuru esnasında istenen belgeler daha sonra duyurulacak.

KTFF Eğitim Üst Kurulu tarafından gerçekleştirilecek olan GPS ve Atletik Performans Kursu Türkiye’de ve Avrupa’nın önemli takımlarında çalışan eğitmenler tarafından verilecek. Kursa ön başvuru yapmayan kişilerin yer almasına izin verilmezken kurs programı da belirlendi. Buna göre kursun ilk etabı 28-29-30 Aralık 2025 tarihlerinde teorik olarak gerçekleştirilecek, akabinde 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında uygulama bölümüne geçilecek.