KKTC Cimnastik Federasyonunu temsilen Antalya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonasında yarışan Tülay Sevem Merteroğlu, şampiyonada büyük bir başarıya imza attı.

Sporcular Tülay Sevem Merteroğlu, Ayşe Necatigil, Kiana Rezeai ve Nisan İlkan’dan oluşan KKTC Cimnastik Federasyonu takımının antrenörlüklerini, Türkay Özata ile Berk Aydoğan yaptı.

4 sporcumuzun da başarılı performans gösterdiği Artistik Cimnastik Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonasında, Tülay Sevem Merteroğlu tarihi bir başarı elde etti.

Cimnastik branşına geç başlamasına rağmen azmi ve disipliniyle örnek bir sporcu profili çizen Tülay Sevem Merteroğlu, Artistik Cimnastik Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonasında toplamda 35.766 puan alarak Türkiye genelinde ilk 10 arasına girmeyi başardı. Tülay, ilk 5’i ise sadece 6 puan farkla kaçırdı.

Sporcularımızın aldıkları sonuçlar ise şöyle:

• 11. Ayşe Necatigil – 25.799 puan

• 12. Kiana Rezeai – 22.065 puan

• 13. Nisan İlkan – 20.332 puan

SAPSIZOĞLU: ÇALIŞMALARIN MEYVELERİNİ ALMAK BİZLERİ MUTLU EDİYOR

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Artistik Cimnastik Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonasında elde edilen başarılara yönelik şu açıklamayı yaptı:

“Sporcularımızın özellikle de Tülay Sevem Merteroğlu’nun elde ettikleri dereceler, gurur verici bir başarıdır. Bu başarıyı elde eden Tülay Sevem başta olmak üzere tüm sporcularımızı, antrenörlerimiz Türkay Özata ile Berk Aydoğan’ı yürekten tebrik ediyoruz.

Cimnastik Federasyonu olarak her kategoride başarılı sporcular yetiştirmek için sürdürdüğümüz çalışmaların meyvelerini almak bizleri son derece mutlu ediyor. Durmak yok, çünkü yarınlarımıza sözümüz var.”