Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig için başvuru tarihi belirlendi. Buna göre 2025-2026 Futbol Sezonunda BTM 1.Lig'de mücadele etme hakkı bulunan takımların 10 Ekim 2025 tarihine kadar KTFF'ye başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuruların KTFF Liglere Katılım Formu ile yapılması gerekirken, başvuruda bulunmayan kulüpler 2025-2026 Futbol Sezonu'nda liglerde yer alamayacak.