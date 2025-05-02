TUBORG Darts Birinci Lig A ve B Gruplarında ligi üçüncü ve dördüncü bitiren takımların çapraz eşleşmesi ile oynanan playoff ön eleme maçları Salı akşamı oynanarak tamamlandı.

A grubunu üçüncü bitiren Dağyolu Darts Derneği ile B grubunu dördüncü bitiren Aydınköy Darts Birliği Derneği karşılaşmasında gülen taraf Dağyolu Darts Derneği karşılaşmayı 9-5 kazanarak Playoff finaline yükselmeyi başardı.

B grubunu üçüncü bitiren Lefkoşa Spor Birliği ile A grubunu dördüncü bitiren Ozanköy Spor Kulübü karşılaştı. Karşılaşmayı 9-3 kazanan Lefkoşa Spor Birliği finalde Dağyolu Darts Derneğinin rakibi oldu. Karşılaşmada Latif Emiroğulları bir kez, Serhan Gözenkan ise iki kez 180 sayısı atarak geceye iz bıraktılar.

Süper lige çıkacak 5’nci takımın belli olacağı Final maçı Dağyolu Darts Derneği ve Lefkoşa Spor Birliği arasında oynanacak olan karşılaşma, 6 Mayıs 2025 tarihinde, saat 20:30’da Minareliköy’de oynanacak.