"İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzalayan ABD Başkanı Donald Trump, bu kararından mutlu olmadığını ancak "İran'a karşı sert olmak" zorunda olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün bir araya gelen ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.

Trump, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.

İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.

Trump, "Umarım bunu çok fazla kullanmak zorunda kalmayız. İran ile bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı göreceğiz. Belki mümkün olacak belki de olmayacak. Bu yüzden bunu imzalıyorum ve bunu yaptığım için mutsuzum ancak pek fazla seçeneğim yok, çünkü güçlü ve sağlam olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

- "İran nükleer silaha sahip olamaz"

Başkanlığı döneminde İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunan Trump, İran'la anlaşmanın mümkün olup olmayacağını göreceklerini ancak ne gerekiyorsa onu yapacağını söyledi.

Trump, "İran'a ya da bir başkasına karşı sert olmak istemiyoruz ama İran asla nükleer bir silaha sahip olamaz." dedi.

Ayrıca Trump, Orta Doğu'da İran dahil herkesle müzakere yapmaya açık olduğunu ima etti.

- "Talimat bıraktım. Eğer bunu yaparlarsa yok olurlar"

Trump, İran'ın, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden dolayı kendisini hedefe koyduğunu ve bir suikasttan endişe edip etmediğini soran bir muhabire, "Öyle bir şey yapmadılar, eğer yapsalar bu onlar için korkunç bir şey olurdu. Eğer bunu yapsalar yok olurlardı. Bu onların sonu olurdu. (Bu konuda) Talimat bıraktım. Eğer bunu yaparlarsa yok olurlar." diye yanıt verdi.

Temmuz ayında yaşadığı suikast girişimine atıfla sorulan benzer bir soruya da aynı şekilde karşılık veren Trump, İran'ın kendisine yönelik herhangi bir saldırı düzenleyeceğini tahmin etmediğini ancak öyle bir durumda bunun "İran'ın sonu anlamına geleceğini" söyledi.