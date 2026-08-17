Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde rektörlük görev değişimi bugün gerçekleşti. Üniversitenin mevcut Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner, görevini Prof. Dr. Akın Cellatoğlu’na devretti. Akademik birikimi, uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimi ve Kuzey Kıbrıs yükseköğretim sistemine hâkimiyetiyle öne çıkan Cellatoğlu’nun göreve başlamasıyla birlikte, üniversitede akademik kalite, kurumsal gelişim ve uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yeni bir dönem başlıyor.

Prof. Dr. Akın Cellatoğlu, yurt dışındaki yükseköğretim deneyimlerinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde da uzun yıllar üst düzey akademik ve idari görevlerde bulundu. Uzun yıllar Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı görevini üstlenen Cellatoğlu, 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği görevini de sürdürmektedir.

Bölgeyi, Kuzey Kıbrıs yükseköğretim yapısını ve üniversitelerin akademik ve kurumsal gelişim ihtiyaçlarını yakından tanıyan Prof. Dr. Cellatoğlu’nun liderliğinin; eğitim ve araştırma kalitesinin yükseltilmesi, kalite güvence ve akreditasyon süreçlerinin güçlendirilmesi, bilimsel üretimin artırılması, uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi ve üniversitenin bölgesel etkisinin geliştirilmesi açısından önemli bir katma değer sağlaması öngörülüyor. Yeni dönemde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin, akademik başarılarının yanı sıra Güzelyurt ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kurduğu güçlü bağları daha da geliştiren, toplumsal katkısını artıran ve uluslararası görünürlüğünü güçlendiren bir yapı içerisinde ilerlemesi hedefleniyor.

Rektörlük görev değişimi sırasında Güzelyurt Belediye Başkanı Sayın Mahmut Özçınar, Güzelyurt Kaymakamı Sayın Mehmet Kayan ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Direktör Vekili Doç. Dr. Mehmet Altuntaş da hazır bulundu. Rektörlük görev değişimi, üniversitenin akademik mükemmeliyet ve uluslararası rekabet gücü hedefleri doğrultusunda geleceğe atılmış güçlü ve stratejik bir adım niteliği taşıyor.