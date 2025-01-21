Yeniden Doğuş Partisi’ne (YDP) mensup vekiller ile UBP’ye mensup bazı vekillerin Meclis Genel Kurul toplantısında nisaba destek vermemesi sonucu toplantının ertelenmesine ilişkin açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bitmiş bir "hükumet"e "bitti" diyecek kadar dahi irade sahibi olamayanların ülkeyi düşürdükleri durum bu” yorumunu yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, ‘ne oluyor’ diye sorduk, Meclis'te disiplini sağlayacaklarmış! Meclis başkanı seçimi sırasında yaşatılan trajikomik hallere devam. Kendi kendilerini yönetemeyenler ülkeyi yönetecekler!” dedi.