Mustafa Kemal Atatürk'e “Gazilik” ünvanı ve "Mareşallik" verilişinin 105'inci yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Girne Kaymakamı Revin Gürler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına Girne Merkez Komutanı Topçu Albay Güngör Durak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Lojistik Destek Komutanı Piyade Albay Hüseyin İlkan, Dikmen Belediyesi Başkanı Yüksel Çelebi, Girne Belediyesi Müdürü Hüseyin Köle, siyasi parti, muharip dernek, okul ve diğer kurum kuruluşların temsilcileri katıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından din görevlisi tarafından dua okundu. Şehitliğin gezilerek mezarlara çiçeklerin bırakılmasıyla tören sona erdi.