Cumhuriyet Meclisinin dünkü toplantısı nisap sağlanamadığı için yarına ertelenirken, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in katılım göstermeyen milletvekillerine yönelik tepkisi dikkat çekti.
Yoklamayı alan Divan Katibi Hasan Küçük’ün bir görevliyle diyaloğu esnasında söze giren Öztürkler’in “Gelen gelir arkadaşlar, arkasından koşturmayın” dediği duyuldu.
Öztürkler ayrıca ilk yoklama sonrasında Meclis’te hazır bulunmayan hükümet partilerine mensup milletvekillerinin adlarını okudu.
Öztürkler’in okuduğu “devamsız” iktidar milletvekilleri şunlar:
Erhan Arıklı, Talip Atalay, Resmiye Eroğlu Canaltay, Yasemin Öztürk. Ali Pilli ise izinli olduğu için oturuma katılmadı.