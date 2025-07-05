Haravgi ve diğer gazetelere göre Macar turist, Çarşamba akşamı saat 02.00 sularında bir eğlence mekanı önünde bulunduğu saatte bir grubun saldırısına uğradı. Perşembe günü olayla ilgili 18 yaşındaki bir Rum’u tutuklayan Rum polisi dün sabaha kadar aralarında tümü Rum 6 kişiyi daha tutukladı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırı sırasında aralarında çocukların da bulunduğu Rum grubun 17 yaşındaki Macar turisti, Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım servisinde suni solunum cihazına bağlanmasını gerektirecek kadar ağır darp ettiğine dikkat çekildi.

Fileleftheros ise Baf’ta geçen pazar günü bir Alman çiftin bir grup genç tarafından soyulduğunu, olayla ilgisi görülen 19 yaşındaki yabancı uyruklu bir gencin tutuklandığını yazdı.

Habere göre tutuklanan gencin, daha önce 30 yaşındaki iki turiste saldıran ve kişisel eşyalarını çalan bir grubun lideri olduğu belirlendi. Pazar günkü olayla ilgili daha önce ikisi Rum ikisi yabancı uyruklu 4 kişi daha tutuklanmıştı. Tutuklanan 4 kişiden 3’ünün henüz reşit olmadığı bilgisi de verildi.