Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün rapor edilen 352 sürücüden 117’sinin süratli, 6’sının alkollü 1’inin sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullandığı tespit edildi.

78 sürücü cep telefonu kullanmaktan, 13 sürücü emniyet kemeri takmamaktan, 19 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan rapor edildi.

3 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 2 sürücünün elektrikli scooterların kullanım şartlarına uymadığı ve 113 sürücünün de diğer trafik suçlarını işlediği belirlendi.