Geçitköy’de bir işletmeciden tehdit mesajıyla 1 milyon sterlin talep edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 42 yaşındaki erkek şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre 18 Temmuz’da, Girne’de, K.A. (E-42), Geçitköy’de bir işletmenin fotoğraflarını çekerek WhatsApp üzerinden yurt dışındaki bir kişiye gönderdi.

Yurt dışındaki kişinin işletmeciye “1 milyon sterlin para vermemesi halinde iş yerine ve ailesine zarar vereceği” yönünde tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturmada K.A. tespit edilerek, tutuklandı.

K.A.’nın “çalmak niyetiyle tehditle mal isteme, şiddet tehdidi ve elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket suçları"ndan tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtildi.