Lefkoşa'da meydana gelen "kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan isminin baş harfleri M.S.B.dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hacı Durdu Özer olguları aktardı. Polis, 16 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik şube tarafından alınan bilgide Lefkoşa’da yaşayan zanlının uyuşturucu tasarruf ettiğine dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, aynı gün söz konusu adrese gidildiğini, ekipleri gören zanlı B.’nın kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak tutuklandığını belirti. Polis, evde yapılan aramada B.’nın yatak odasında 16 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktardı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, B.’nın üzerinde yapılan aramada ise 100 dolar, 80 euro ve 30 sterlin bulduklarını söyledi. Polis, B.’nın gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde uyuşturucu maddeyi 15 Temmuz’da Gönyeli’de bir şahıstan 10 bin TL’ye aldığını söylediğini açıkladı. Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının bir ay önce de benzer suçtan tutuklanıp, teminata bağlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurdaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.