KKTC Havalimanında meydana gelen “Resmi Sahte Evrak Düzenleme, Resmi Sahte Evrağı Tedavüle Sürme Başkasının Kimliğine Bürünme ve Sahte Davranışla Kayıt Sağlamak.' suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri S.A.Ö. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Direnç Has olguları aktardı.

Polis, 20 Temmuz 2026 tarihinde saat 12:50 raddelerinde zanlının daha önceden sahte olarak düzenlemiş olduğu üzerinde kendi resmi bulunan T.S.S. adına ısdar olunan Bulgaristan pasaportunu gerekli muhaceret işlemlerini yapmak için Havalimanında görevli muhaceret memuruna verip tedavüle sürüp başkasının kimliğine büründükten sonra çıkış işlemlerini yaptırmak suretiyle sahte davranışla kayıt sağladığını söyledi.

Polis, zanlının aynı gün Sun Express yetkililerine gönderilen tasarrufundaki pasaportun sahte olduğunu belirten e-mail sonrası tespit edilerek Havalimanı içerisinde tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının söz konusu sahte pasaportla 17 Temmuz 2026 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde yapılan incelemede pasaportun sahte olduğunun teyit edildiğini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını, KKTC’de kalıcı bağı olmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.