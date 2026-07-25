Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ile Gönyeli Karakolu ekiplerinin Ozanköy’de düzenlediği operasyon, görenleri hayrete düşürdü.

Çınar Sokak’ta bulunan Selin Villaları 11 numaralı evde gerçekleştirilen aramada, ülkede işsiz olduğu öğrenilen Türkiye Cumhuriyeti uyruklu 26 yaşındaki S.K.’nin kaldığı evden hem yasaklı mühimmat hem de egzotik bir hayvan çıktı. Polis ekiplerinin yatak odasında yaptığı aramada, kıyafet dolabı içerisindeki siyah renkli kasada 6 adet 9×19 milimetre çapında canlı mermi ele geçirildi. Aynı kasada gri renkli bir silah bakım seti de bulundu. Bulunan mühimmat ve ekipman emare olarak alınırken, olayla ilgili “Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu” suçundan soruşturma başlatıldı. Evdeki aramalarını sürdüren polis ekipleri, salon bölümünde bulunan akvaryumun içerisinde yaklaşık 35 santimetre uzunluğunda yavru bir timsah tespit etti. İlk incelemelere göre üretimi, alımı ve satışı yasak olan timsahın türü henüz belirlenemezken, hayvanın yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis tarafından el konulan yavru timsah, sağlık kontrolleri ve gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Veteriner Dairesi’ne teslim edildi. Yapılacak incelemelerin ardından hayvanın yetkili yabani yaşam birimlerine teslim edilmesi bekleniyor. Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Okan Mamalı, mahkemede verdiği ifadede operasyonun akşam gerçekleştirildiğini ve zanlının evinde hem canlı mermiler hem de yasaklı türde yavru timsah bulunduğunu anlattı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten Mamalı, zanlının serbest kalmasının soruşturmayı olumsuz etkileyebileceğini ifade ederek tutukluluk talep etti. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine G. Serden ise soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğuna dikkat çekerek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.