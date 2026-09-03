Öte yandan, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen başka bir kazada ise alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü tutuklandı.

- Değirmenlik’te motosiklet kazası

Değirmenlik’te saat 18.00 sıralarında motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrilerek sürüklenen Hilal Avcıl (E-43) yaralandı.

Avcıl, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından çene ve köprücük kemiklerindeki kırıklar nedeniyle nöroloji yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

- Kaza yapan alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda dün saat 22.00 sıralarında 110 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanan Arif Kuday (E-28), direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

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Kazada yaralanan Kuday, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından “alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturmaları sürüyor.