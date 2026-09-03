Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasına ilişkin sorumluluğun hükümetin bütününe ait olduğunu söyledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Kişi, gemi faciasının ciddi ihmaller sonucunda meydana geldiğine ve sorumluluğun yalnızca bir bakana yüklenemeyeceğine dikkat çekti.

Kişi, “Siyasi sorumluluk hükümetin bütününe ait. Tek başına Sayın Arıklı’nın görevden alınması bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Hükümetin bir an önce görevi bırakması ve toplumun yakasından düşmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

-“Yaşanan facia çok ciddi bir ihmaller silsilesi sonucu meydana geldi”

BRTK’da katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP’nin yaşanan facianın ardından büyük bir hassasiyetle hareket ettiğini ifade ederek, “Sürecin başından beri olayı çok yakından takip ediyoruz.” dedi. Yaşanan acının toplum tarihine geçecek büyüklükte olduğunu belirten Kişi, hayatını kaybedenlerin ve kayıp kişilerin yakınlarının ilk günden itibaren öncelikleri olduğunu söyledi. Kişi, facianın ilk anlarında ailelerin doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşması konusunda aksaklıklar yaşandığına dikkat çekerek, CTP olarak bu konuda birçok uyarıda bulunduklarını belirtti.

Kişi, facianın nedenlerine ilişkin CTP’nin çalışmalar yürüttüğünü de ifade ederek “Yaşanan facianın çok ciddi bir ihmaller silsilesi sonucu meydana geldiğini not ettik ve buna dair adımlarımızı atmaya başladık.” dedi. Denizcilik alanında uzman kişilerle görüşerek teknik bilgiler edindiklerini ifade eden Kişi, konunun bütün yönleriyle takip edildiğini söyledi.

-“Tek başına Erhan Arıklı’nın görevden alınması bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz”

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın yaşananlarla ilgili sorumluluğunun bulunduğunu ifade eden Kişi, ancak meselenin yalnızca bir bakanın sorumluluğuna indirgenemeyeceğinin altını çizdi. Kişi, “Eğer bir ihmal varsa birinci derece sorumludur ama bunu sadece Sayın Erhan Arıklı’nın sorumluluğunda bırakmak da son derece kolaycı bir yaklaşımdır. Bize göre bu konu sistem sorunudur.” diye konuştu. Daha önce yaşanan silo kazası ve alkollü mama skandalı olayını da hatırlatan Kişi, yaşananların birbirinden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Kişi, bu olayların ülkeyi yönetenlerin ihmallerini açıkça gösterdiğini ifade ederek, liyakat ve kurumların işleyişi konusunda ciddi sorunlar bulunduğunu söyledi. Kişi, siyasi sorumluluğun hükümetin bütününe ait olduğunu vurgulayarak “Tek başına Sayın Arıklı’nın görevden alınması bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Hükümetin bir an önce görevi bırakması ve toplumun yakasından düşmesi gerekiyor.” dedi.