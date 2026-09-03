Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaşanan gemi kazası sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) taziye ziyaretinde bulunuyor.
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Cevdet Yılmaz’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel karşıladı.
Cevdet Yılmaz, bugün kayıpların yakınlarıyla görüşecek ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a taziye ziyaretinde bulunacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, adadan ayrılırken saat 18.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.