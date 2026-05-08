Lefkoşa – Güzelyurt anayolu üzerindeki Alayköy Çemberi’nden Kuzey Çevre yoluna bağlanan yeni yol, dün akşamüzeri Hız Tespit Kamerası takılacağı gerekçesiyle trafiğe kapatılınca, bölgedeki trafik kilitlendi.

Söz konusu yolun iş çıkış saati olan saat 17.00 sıralarında trafiğe kapatılması adeta kaos yarattı.

Gerek Lefkoşa’dan Güzelyurt’a gitmek isteyen gerekse Kuzey Çevre yolunu kullanarak Girne ve Havalimanına gitmek isteyen sürücüler mağduriyet yaşadı,

anayolda bir kilometre uzunluğuna ulaşan kuyruklar oluştu.

Kamuda çift mesai günü olan Perşembe gününün tam mesai çıkışı vaktinde bu yolun trafiğe kapatılmasının akıl işi olmadığını belirten sürücüler, böyle bir çalışmanın trafik yoğunluğunun dikkate alınarak geç saatlerde ya da öğle saatlerinde neden yapılmadığını sorguladılar.