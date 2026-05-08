1974 yılında şehit edilen Hüseyin Mestan, dün düzenlenen cenaze töreniyle 52 yıl sonra toprağa verildi.

1974 yılında Doğruyol'da 19 yaşındayken şehit edilen Hüseyin Mestan, dün Bağlıköy Şehitliği’nde defnedildi.

1967'de abisi Yıldıray Mestan da şehit edilen 30 Aralık 1955 doğumlu Hüseyin Mestan, 6 yıl önce Lefkoşa Tekke Bahçesi’nde bulunan 7 şehitten biriydi.

Mestan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, tek toplumlu gönüllü bilimsel uzlaşı ekibinin çalışmaları sonucunda kimliklendirilmişti.

Şehit Hüseyin Mestan için Bağlıköy Şehitliği'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da katıldı.

Mestan, Bağlıköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bağlıköy Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, şehit Hüseyin Mestan’nın tabutuna sarılı Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını ailesine teslim etti.

Öte yandan törende aile adına konuşma yapan Av. Melek Mestan, duygu dolu ifadelerle amcası Şehit Hüseyin Mestan’ın hikayesini anlattı.

Mestan, amcasının henüz 19 yaşında şehit olduğunu ve ailesinin onu 52 yıl sonra KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Tek Toplumlu Gönüllü Bilimsel Uzlaşı Ekibi ile Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bulabildiğini belirtti.

Konuşmasında, Hüseyin Mestan’ın vatan sevgisiyle dolu, cesur ve gururlu bir genç olduğunu ifade eden Melek Mestan, askerlik görevini tamamlamadan Avustralya’ya gitmeyi kabul etmediğini söyledi.

Mestan ailesinin ikinci kez şehit acısı yaşadığını kaydeden Melek Mestan, 1967 yılında şehit olan Şehit Yıldıray Mestan’ın ardından, kardeşi Hüseyin Mestan’ın da yıllar sonra bulunmasının aile için tarifsiz bir duygu olduğunu dile getirdi.

Öte yandan aile bireylerinin isimlerinin kimlik kayıtlarında; baba Kubilay Mestan, anne Aydın Mestan, kardeş Dr. Hüseyin Mestan ve Av. Melek Mestan olarak geçtiği belirtildi.

Mestan ailesi açıklamasını, “Ailece tek temennimiz ülkemizin bu acıları bir daha yaşamamasıdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun” ifadeleriyle tamamladı.