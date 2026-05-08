Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunda Turunçlu kavşağında dün meydana gelen feci trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

31 yaşındaki Arzum Keloğlu, yönetimindeki VJ 888 plakalı BMW marka araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Turunçlu Kavşağına geldiğinde, o esnada aynı istikamete doğru seyreden ve sağa Turunçlu köyüne doğru dönüşe geçen 59 yaşındaki Nafi Aykanat yönetimindeki TPL 684 plakalı TIR aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan VJ 888 plakalı araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.